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吳敦義緬懷小蔣哽咽 蔣萬安：自然真情流露

2017-01-09  13:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨副主席吳敦義今日正式召開記者會宣布參選國民黨黨主席，他憶及從政40年，受到故總統蔣經國一手栽培，一度動容哽咽。對此，親自出席記者會的國民黨立委蔣萬安表示，吳副應是講到讓他很感動地方，自然地真情流露。

蔣萬安說，吳副事前親自致電邀請他出席記者會，所以就親自出席，感覺吳副自然地真情流露，應是憶及當年很讓他感動的事情。

蔣萬安表示，目前吳敦義、郝龍斌及洪秀柱都已宣布參選，三人對戰態勢明顯，希望未來黨主席候選人都能公開政策辯論，將理念、主張向社會公開講清楚，不用特意迴避兩岸關係，透過良性競爭讓外界對國民黨改觀，也不要再用「搓一搓」方式，要誰整合或退選。

此外，針對吳敦義宣布參選國民黨黨主席一事，立法院院長蘇嘉全受訪時也說，「很好！」祝福每一位想選的人都心想事成。

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  • 前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，與支持黨員同志一同高呼當選口號。（記者簡榮豐攝）

    前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，與支持黨員同志一同高呼當選口號。（記者簡榮豐攝）

  • 前副總統吳敦義召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，記者會前與出席貴賓握手致意。（記者簡榮豐攝）

    前副總統吳敦義召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，記者會前與出席貴賓握手致意。（記者簡榮豐攝）

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