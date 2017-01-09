言談尊前總統 吳敦義格局放在總統大位
言談尊前總統，吳敦義格局放在總統大位。（記者簡榮豐攝）
〔記者林良昇／台北報導〕前副總統吳敦義今大動作召開記者會宣布投入國民黨主席選舉，在孫文的「一心一德抵艱難」墨寶前，吳大談理念近1個小時，還提及前總統蔣經國時哽咽，甚至多次提到「民之所欲長在黨心」，而此句話著名於前總統李登輝在美國康乃爾大學的演講題目「民之所欲長在我心」，吳也多次提到前總統馬英九，「尊馬」意味濃厚，吳雖名為參選黨主席，但格局猶如挑戰總統大位。
吳敦義今舉行記者會有鄉親包遊覽車北上力挺，記者會會場也擠進數百人挺吳，立法院國民黨團總召廖國棟、立委黃昭順、顏寬恒、許淑華、蔣萬安等超過20名立委和10多位中常委也現身力挺，現場民眾也不時高呼「凍蒜！凍蒜！」炒熱氣氛，為吳敦義競選黨主席拉開序幕。
吳敦義在由紅色紙張寫得的孫文墨寶「一心一德抵艱難」前，全程站立對支持者發表宣言，吳敦義一開始就先向支持者強調，他沒有準備任何報告稿，「每一個字每一句話都出自我的內心」，稱要做非常直白的報告，並開始細數他從政40年來，從台北市議員、南投縣長、高雄市長、立委、國民黨秘書長，到行政院長、副總統等黨公職的歷程。
吳敦義還特別提到他受蔣經國提拔的過程，並強調當年蔣經國要多提名優秀的台籍青年，認為國民黨的根要深植台灣土地，便提名他選台北市議員，而蔣經國曾在便條紙上寫下吳敦義3個字指名他，讓他很感動，吳敦義提到蔣寫紙條時，還為此哽咽拭淚。
吳敦義表示，國民黨在野時，要有效監督制衡，「民之所欲長在黨心」，國民黨才有希望；而最重要兩部分是立委、地方執政的縣市鄉鎮市長、議會、鄉鎮市民代表，另一部分是中常委、黨代表、各級黨部，都是國民黨的骨幹、細胞、心血管，也是黨的左右手，要心意相通，同心協力才能強化國民黨。
吳敦義強調，國民黨的目標當然要放在重新執政，國民黨重新執政後，要建構廉能有效率的政府和各級議會，並重建繁榮均富的經濟，世代要同心協力。
吳敦義也大談近期的一例一休勞資爭議、同婚議題，並談到經濟和兩岸關係，指出「一中各表」是陸方比較喜歡「一中」，我們看到「各表」會比較開心，吳並用台語解釋是「一人出兩字、互相別捉弄」，並在中華民國憲法架構下， 維持兩岸不統不獨不武的基礎。
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