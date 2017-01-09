黨產會准解凍發薪 洪秀柱：那是我們的錢好不好！

2017-01-09 13:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕因不滿行政院不當黨產委員會凍結國民黨資產，國民黨工於去年底起於黨產會大樓前紮營抗議，今已邁入第25天。國民黨主席洪秀柱今赴黨產會慰問，還與黨工一同「吃便當」，被問到黨產會准解凍資產讓國民黨發放黨工薪資一事，洪秀柱突然拉高分貝，強調「那是我們的錢好不好！」

洪秀柱說，黨工為了自己的權益，及抗議黨產會惡劣作風、違法違憲，完全不顧勞工生計生存，用實際態度表示抗議；她因兩天後要出國，所以今天再來探望。

針對黨產會准解凍部分資產讓國民黨發放積欠黨工的薪資，洪秀柱強調「那是我們的錢好不好？」

她說，這不是黨產會發給國民黨多少錢，而是國民黨該有的法定支出被黨產會扣留，是孰可忍、孰不可忍，黨產會今天還在講這個話，丟臉 。

被問到是否有意與黨產會主委顧立雄面對面溝通？洪秀柱怒斥「他自己把話先講清楚了再說！有溝不通也是沒有用的！」