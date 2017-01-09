羅冠聰返港遭毆 時力籲政府表態

2017-01-09 12:14

〔記者蕭婷方／台北報導〕香港3位立法會議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎與香港眾志秘書長黃之峰等人，應時代力量邀請7日來台出席活動，卻遭統派團體人士抗議、險遭圍毆。黃之鋒昨午率先返港，遭一批示威者「恭候」抗議，而羅冠聰晚上歸來時在機場遇襲。

對此，時代力量黨團總召徐永明今早受訪時表示，羅冠聰在機場遭毆，「擺明是要打給全世界看」，心態與態度根本是流氓的做法，也會提醒黨員，要注意安全，顯然這件事會沒完沒聊，呼籲政府要有一定的態度。