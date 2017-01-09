吳敦義哽咽後 柱柱姐「領便當」..

2017-01-09 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義今召開記者會宣布參選國民黨主席，使中國國民黨黨魁之爭陷入白熱化。現任黨主席洪秀柱今天中午探班年輕黨工，除了和大夥一起坐在地上吃便當以外，還親自替在場所有黨工披上圍巾。網友們對於這場「黨內廝殺戰」各有不同見解，許多網友認為吳敦義是「演技派」，認定柱柱姐才是適當人選。

洪秀柱在臉書上開直播，只見她與黨工們席地而坐、一起吃便當閒聊，不久後，工作人員送上許多圍巾，洪秀柱替在場的年輕人們披上圍巾，並呼喊他們「寶貝」、「小東西」希望他們「身暖心也暖」，離場前她看到有人沒有拿到，還特地提醒工作人員「要公平啊，有飯一起吃、有圍巾一起圍」。

PTT八卦板上的網友們看這場「郝、吳、柱」廝殺戰，認為吳敦義搶先「落淚」是演技派，而郝龍斌聲勢居下風，網友要他「坐好坐滿」就好，至於洪秀柱，則獲支持的網友力挺，認為她才是國民黨內自始至終都「勇於承擔」的人。有網友說，當初國民黨陷低潮時，黨內大老紛紛走避，現在卻搶著「承擔」，並搞笑呼籲「唯一挺柱」。

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