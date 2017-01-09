綠議員檢舉高市不當黨產？ 藍主委：監委查過、沒問題
2017-01-09 12:19
蕭永達質疑當初國民黨想要那塊地，主管單位或國營事業都會配合（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員蕭永達彙整相關資料，點名國民黨高市黨部與市內10處區黨部可能是不當當產，今由高市副議長蔡昌達陪同，正式向不當黨產委員會提出檢舉，不當黨產處理委員會委員施錦芳、連立堅代表受理。
國民黨高市黨部主委黃柏霖澄清，先前監委黃煌雄已調查過國民黨高市黨產，有爭議的都已處理完畢，目前使用的都沒有問題﹔至於高市黨部土地在民國50年代以17萬餘元取得，目前市價高達1億4千餘萬元﹖黃柏霖強調50年前市黨部所在位置屬邊陲地帶，土地自然便宜，不能拿現在看過去。
蕭永達表示，國民黨高市黨部與區黨部，來源大概有兩種，原高市部分多由國民黨提出要求、當時的國有財產署或國營事業配合招標，再由國民黨獨家競標、搶標，且買賣資金疑似來自省府公庫﹖原高縣部分則多由私人轉售國民黨，以當時威權體制來看，地主很難拒絕。
目前除國民黨高市黨部外，10個區黨部都已轉售國民黨附隨組織，如民眾服務社、欣光華股份有限公司等。
連立堅說明，很歡迎各界提供不當黨產訊息，若查證屬實、檢舉人有機會獲得最高一億元的檢舉獎金，會把蕭永達提供的相關資料帶回委員會討論。
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