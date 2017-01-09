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吳敦義參選黨主席 郝龍斌：黨員可貨比三家

2017-01-09  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義今日宣布投入國民黨主席選戰，而先前已經宣布參選的國民黨副主席郝龍斌，則認為參選人從現在開始就可以拋出自己的想法，讓黨員們可以貨比三家，這樣大家才能選出最合適的黨魁。

據《聯合報》報導，郝龍斌指出吳敦義有豐富的黨國經驗，例如在馬英九擔任主席的年代，吳曾任職黨秘書長；到了馬英九就任總統期間，吳也做過行政院長和副總統。

郝龍斌強調，之後如果有機會，他會向吳敦義請教黨務的一些看法，畢竟吳是大家敬重的前輩。而兩人在黨內選舉成為對手，郝龍斌說彼此都是好友，應該要互相祝福才對。

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  • 國民黨副主席郝龍斌在前副總統吳敦義宣布參選黨主席後，認為黨員可獲比三家。（資料照，記者陳志曲攝）

    國民黨副主席郝龍斌在前副總統吳敦義宣布參選黨主席後，認為黨員可獲比三家。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席 國民黨主席選舉 郝龍斌
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