北台8縣市首長齊聚 盤點智慧綠能產業成果
北台八縣市首長會議組成的北台區域委員會今天在新竹市舉行，並由八縣市共同發表綠能產業的成果，未來更希望能有更多的交流與合作。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］北臺8縣市組成的北臺區域發展推動委員會，成立13年，今天首度到新竹市舉行，並有中央相關部會、立法院、北部大專院校校長等參與，會中8個縣市共同宣示建構北臺智慧綠能環境。新竹市長林智堅表示，這是繼3日由桃竹竹苗首長共同成功爭取健保總額增加4億後，規模更大、由8縣市共同發聲推動智慧綠能產業發展，希望達成中央2025年非核家園目標。
林智堅說，縣市間跨域合作是為建構北臺永續發展的基石，去年透過北台跨平台小組已盤點北臺綠能產業資源，及相關推動智慧綠能政策，竹市已結合產、學、研界力量，推動「環保綠能太陽光電-新竹發光」計畫，成立太陽光電政策推動小組、擬訂「新竹市既有建築物屋頂設置太陽光電設施辦法草案」，並推出中小企業奠基貸款及策略性貸款專案、新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業，鼓勵民間企業利用太陽光電系統發電，讓竹市成為陽光綠能城市。
同時竹市也與台灣企銀等合作推出竹市創業便利貸專案，針對太陽光電業者，最高可貸1200萬元，條件是全台最優；更是北台灣首創貸款個人裝設太陽能設施，最高可申請60萬元的貸款金額。
桃園市長鄭文燦則說，桃園市積極推動亞洲矽谷計畫，同時也利用埤塘來發電，並推動電動機車產業，目前已有3萬台的電動機車，另外，他與呼籲中央能鼓勵及輔導各縣市推動離岸風力發電，讓風力發電也成為台灣重要的電力來源。
新竹縣長邱鏡淳說，竹縣正積極推動垃圾處理問題，包括開放廚餘廠、巨大家具廠和水肥廠的互惠合作，減少縣市間廢家具、水肥任意棄置問題和強化區域相互依存關係。
邱鏡淳也提到垃圾焚化後的底渣貯存空間減少，竹縣未來將大力配合推動垃圾焚化底渣回運、推廣再利用工作，期許中央能協助在實務上將底渣納入公共工程再利用，在法令協助鬆綁，讓垃圾處理更順暢完整。
苗栗縣也推動低碳及綠能產業，包括電動機車的推動與產業等，對於低碳能源積極處理。
北台8縣市包括新竹市、宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣等8縣市，此次會議主題是分享綠能產業的成果，並希望促成各縣市間的合作與交流，擴大綠能產業的量能。
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