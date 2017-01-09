選2020？吳敦義：必要時主帥上陣也逃不掉

吳敦義多次被詢及是否會考慮2020年總統大選時。吳先說還很久遠，但隨後又以自己參選2008年南投縣立委為例指出，必要時主帥親自上陣也逃不掉。（記者簡榮豐攝）

2017-01-09 11:56

〔記者曾韋禎／台北報導〕前副總統吳敦義今宣布參選國民黨主席。在多次被詢及是否會考慮2020年總統大選時。吳先說還很久遠，但隨後又以自己參選2008年南投縣立委為例指出，必要時主帥親自上陣也逃不掉。

吳敦義回答記者詢問是否會考慮2020年總統大選？對2018年縣市長是否有心時答覆，2018年是場硬仗，新任黨主席只剩1年多的時間盤點，要透過公平的放是評定最能勝選的人，就像2008年的立委選舉一樣，同時面對黨內不同人選爭取出線，最後還是能大公無私地選出適合的人選。他強調，現在講2020年還太早。

記者詢問，已宣布參選的郝龍斌已承諾不選2020年。吳答覆，郝自有其判斷，他不便評論。他透露，郝宣布參選前有來找他，表示參選黨主席的意願已定，他也告訴郝，參選黨主席也是其唯一的選擇。

吳隨後以擔任國民黨秘書長時，仍於2008年親自參選南投縣第一選區立委為例指出，很多人勸他改列不分區，但他若不選的話，南投縣兩席立委可能都給民進黨拿下，因為他決定參選，4位民進黨參選人都把戶籍遷往另個選區避戰，由民調低的對上他，最後由國民黨贏得兩席。

他強調自己是大公無私，直到選前1週才請假回去參選。若必要的話，主帥親自上陣也逃不掉。

有記者質疑，吳在2016年初被拱參選時說要交棒給年輕人，現在又要參選，是否黨內已無年輕人，難道不會破壞團結。

吳語氣略為激動地答覆，選舉與團結與否無關？否則美國就不團結嗎？只有不公的選舉才會妨害團結。