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高市官派那瑪夏區長 地方點名拒他回鍋

高市那瑪夏區長徐出世因案將停職，地方對官派代理人選有意見。（記者黃佳琳攝）

2017-01-09  11:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市那瑪夏區長徐出世因案將停職，依規定區長一職由市府指派人選代理，但那瑪夏3個里的里長和區民代表卻共同發出聲明，拒絕特定人士成為代理區長；被點名的高市原民會主委白樣．伊斯理鍛認為，不希望少數人撕裂部落的發展與和諧。

高市民政局長張乃千則說，目前代理那瑪夏區長的人選還在審核中，他尊重地方的意見與聲音，並相信代理區長的人選一定能兼顧市政及原鄉落部的文化發展。

高市那瑪夏區恢復自治後，徐出世在選戰中獲勝，成為改制後首任那瑪夏民選區長，但徐世出因官司纏身，二審被判有罪，依規定將被停職。徐出世說，他已提出上訴，希望官司能早日落幕，還他清白。

徐出世停職後，高市府依規定將指派人選代理，但那瑪夏南沙魯里、瑪雅里及達蹤努瓦里的3位里長，以及徐惠美等3位區民代表卻共同發表聲明，希望市府能尊重民意，不能指派白樣．伊斯理鍛當代理區長。

他們認為，大部份選民已經用選票表達出對白樣．伊斯理鍛擔任首屆官派區長的不滿，且認定他官派區長的4年時間，對部落毫無建樹，讓部落各族群感情分崩離析，因此拒絕他再度回鍋代理。

白樣．伊斯理鍛則反駁指控，直指他就任區長時，那瑪夏區剛被八八水災重創，全區路斷橋毀的情況下，他帶著同仁一步步完成修繕作業，且部落不能被少數反對意見把持，阻礙部落的發展；至於是否要回鍋區長職務？他說，個人沒有意見，交給長官決定。

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