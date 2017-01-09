高市官派那瑪夏區長 地方點名拒他回鍋
2017-01-09 11:58
高市那瑪夏區長徐出世因案將停職，地方對官派代理人選有意見。（記者黃佳琳攝）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市那瑪夏區長徐出世因案將停職，依規定區長一職由市府指派人選代理，但那瑪夏3個里的里長和區民代表卻共同發出聲明，拒絕特定人士成為代理區長；被點名的高市原民會主委白樣．伊斯理鍛認為，不希望少數人撕裂部落的發展與和諧。
高市民政局長張乃千則說，目前代理那瑪夏區長的人選還在審核中，他尊重地方的意見與聲音，並相信代理區長的人選一定能兼顧市政及原鄉落部的文化發展。
高市那瑪夏區恢復自治後，徐出世在選戰中獲勝，成為改制後首任那瑪夏民選區長，但徐世出因官司纏身，二審被判有罪，依規定將被停職。徐出世說，他已提出上訴，希望官司能早日落幕，還他清白。
徐出世停職後，高市府依規定將指派人選代理，但那瑪夏南沙魯里、瑪雅里及達蹤努瓦里的3位里長，以及徐惠美等3位區民代表卻共同發表聲明，希望市府能尊重民意，不能指派白樣．伊斯理鍛當代理區長。
他們認為，大部份選民已經用選票表達出對白樣．伊斯理鍛擔任首屆官派區長的不滿，且認定他官派區長的4年時間，對部落毫無建樹，讓部落各族群感情分崩離析，因此拒絕他再度回鍋代理。
白樣．伊斯理鍛則反駁指控，直指他就任區長時，那瑪夏區剛被八八水災重創，全區路斷橋毀的情況下，他帶著同仁一步步完成修繕作業，且部落不能被少數反對意見把持，阻礙部落的發展；至於是否要回鍋區長職務？他說，個人沒有意見，交給長官決定。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 根留台灣 振鋒拚出吊鉤世界冠軍
- 媽媽來看球！于煥亞給力 斷勇士3連勝
- 郭靜分手療傷 挨虧「貴婦洗車」
- 經典賽》新規則上路 各隊投手深度將增強
- 監所空間小通風差 法部研擬改善
- MLB》除了多齊爾 道奇再找古巴明星補強二壘
- 鼓鼓誤會大了 大喊：不要碰我下面！
- 秘魯發現疑似外星人？古城驚見詭異3爪手掌
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 兩千人挑戰鎮西堡超馬 上演求婚記
- 〈熱門族群〉受惠漲價 PCB上游今年獲利讚
- 監獄空間小 受刑人要國賠不准
- 陳幸蕙／年度期望字
- 白宮副國安顧問人選 爆剽竊醜聞
- 兒童骨折癒合快 石膏固定免開刀
- 花市修繕「南伯公北三山」 串連客家信仰
- 衡山指揮所「將軍桌」 4萬6拍出
- 雪莉揪崔子遊台快閃 曬內褲辣照展翹臀
- 開盤1小時…大立光盤中瞬間價格穩定措施達22次
- 〈活動看板〉孩子不想上學
- 一次性包材新制悄放寬 塑膠籃可裝禽蛋
- NBA》拒當教練 詹皇：我沒耐心啦
- 獨幹被格林飆罵 杜蘭特緩頰
- 厲害！斷指泡機油1小時 佳里奇美醫院成功接回
- 《金球獎╱最佳男配角》屌爆俠爆冷奪獎
- 抗癌小太陽 國中女撐病體顧同學
- 《金球紅毯》雷神鷹眼都來了！成紅毯「黑白雙煞」
- 慰安婦銅像延燒 日韓緊張
- 兒遭虐待 父虐保母夫報復
- 自由廣場》李來希的數學教育養成失敗
- 女子被潑汽油瞬間成火球 警追緝行兇男子
- 鸞山梅花 17日才進入盛開期
- 〈台股青紅燈〉一例一休爛攤怎收場?
- 「拍桃園Action Taoyuan！」紀錄片回顧影展
- 成本大增 人力仲介服務費喊漲
- 曾志偉賽馬花1萬爽贏6560萬 大方招待友人遊日本
- 海倫清桃感人故事全造假 出版社：接受全面退書
- 雲林喜迎燈會 邀新住民逗鬧熱
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高市官派那瑪夏區長 地方點名拒他回鍋
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分