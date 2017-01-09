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悼念秦金生 柯建銘：國民黨最強黨務主管

2017-01-09  11:52

〔記者蕭婷方／台北報導〕親民黨秘書長秦金生昨突因心肌梗塞過世，緊急送往林口長庚醫院急救仍告不治，享壽七十歲。民進黨團總召柯建銘不捨表示，兩人卅年前因操盤選戰高度競爭，自己雖輸，反成好友，「不打不相識」，並讚秦為國民黨最強黨務主管，突聞噩耗，不勝唏噓。

秦金生曾任國民黨新竹縣、台北縣等地方黨部主委，後隨著時任國民黨祕書長宋楚瑜一起到省府任職，任台灣省政府副秘書長；後宋成立親民黨，秦也一路相隨，曾任親民黨秘書長，堪稱是宋楚瑜重要的親信幕僚。

柯建銘憶，與秦金生相識卅年，民國七十八年三項公職選舉時，自己負責民進黨新竹市黨部的操盤，秦金生就擔任國民黨新竹縣黨部主委，兩人在高度競爭的狀態，戰役自己雖輸，但兩人不打不相識，反成三十年好友。

柯讚秦，「是有史以來國民黨最強的黨務主管」，不僅是思考細密的人，做人周到、又很會溝通，兩人這幾年碰面都會談兩岸、國家問題與重大政策，國民黨黨務主管像秦這麼優秀的人很少。

柯建銘也感嘆，二、三十年來，每年過年兩人都會互相打電話，「我想今年不會有了」。

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  • 悼念秦金生，柯建銘：國民黨最強黨務主管。（記者朱沛雄攝）

    悼念秦金生，柯建銘：國民黨最強黨務主管。（記者朱沛雄攝）

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標題：悼念秦金生 柯建銘：國民黨最強黨務主管


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