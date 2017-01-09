入獄前赴市府抗議 蔡丁貴：淺綠打深綠賴神遭利用
蔡丁貴指賴清德遭體制利用，用淺綠來打深綠，要求賴神於今年內將南市所有的威權銅像全拆除。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕自由台灣黨黨主席蔡丁貴因於2014年拉倒台南湯德章紀念公園的孫文銅像，被台南市政府移送，經法院判處拘役確定，他拒絕易科罰金將於本月11日入監服刑，昨晚他重返湯德章紀念公園守夜，今早率支持者一路遊行至台南市政府抗議，指賴清德市長遭體制利用，用淺綠來打深綠，他要求賴神於今年內將南市所有的威權銅像全拆除。
蔡丁貴表示，在拆除銅像事件中，他被賴清德市長移送，他認為賴清德被體制所利用，「利用民進黨的台南市長來壓迫主張台灣獨立建國的蔡丁貴，用淺綠來打深綠，用華獨來打壓台獨。」
他說，賴清德移送他，不能只說是遺憾，這件事假如要取得他的原諒，就應該在今年底前，將全台南市的孫文、蔣介石銅像全部拆除。而未來，賴如果高升總統府秘書長或行政院長，他則會提高層級，要求他將全國的威權銅像全數拆除，因為孫文並非台灣人的國父。
蔡丁貴今早上午8點在2、30位支持者的陪同下，從湯德章紀念公園出發遊行到市府，支持者手持「台灣民族獨立」等大旗及「賴神踹共」「賴清德當官，蔡丁貴被關」等標語，於上午9點多抵達台南市政府，由蔡丁貴召開記者會，大家並一起高呼「蔡丁貴無罪」「廢除非法銅像」等口號，隨後繼續北上準備入監服刑。
蔡丁貴因先前拉倒孫文銅像而被法院依毀損罪，判拘役40天，與前案合併執行減為25天確定。蔡丁貴說，他預計11日入獄服刑，因24日受成大學生冬令營之邀要發表演講，因此他家人會於本月20日提前為他聲請易科罰金，屆時准不准不得而知。但他不伯被關，「因為愈關愈大尾」，而他也歡迎北上沿途，警方隨時來抓他，他絕不會抵抗，「也省得我用走得麻煩」。
南市府新聞處長許淑芬表示，在蔡丁貴教授的作為之前，台南市政府已經在做轉型正義的事，往後，也會繼續努力推動轉型正義。
市府重申，轉型正義有多元方式，市府尊重蔡丁貴教授作法。蔡教授因毀損被起訴，過程中市府已經盡力協助，但法治社會有明確規範，蔡教授最後被判刑，市府也感遺憾！台南市這幾年來積極推動轉型正義，2015年讓政治圖騰離開校園，將全市國中小蔣中正銅像移置，並且保存湯德章故居，列為名人故居，並訂定3月13日為正義與勇氣紀念日，也以鄭南榕的4月7日殉道日訂為言論自由日，希望讓更多人了解歷史，學習他們的精神。
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