馮光遠退時代力量 徐永明冷處理

2017-01-09 10:43

〔記者蕭婷方／台北報導〕時代力量成員馮光遠昨宣布退黨，並諷時代力量成執行黨主席黃國昌的「國運昌隆黨」，不希望自己的付出被特定人士收割。對此，時代力量黨團總召徐永明今受訪時僅表示，黨團沒角色，馮比較不是黨團成員。

馮光遠昨退黨時表示，當初加入時代力量，因為改革、理念的初衷一致，而不是「權力」這件事情上，但他當初所認知的時代力量黨已變質成「國運昌隆黨」，不希望自己的付出與努力被特定人士收割。

馮更強調，自己在政治的路上，反看到更多政治圈裡的人性，其實比文化圈看到的人性更現實、骯髒、污穢。

徐永明今早出席朝野協商，被媒體問及馮光遠退黨一事，及對「國運昌隆黨」的看法。他僅表示，黨內都很震驚，也會持續溝通，黨會持續處理。徐強調，馮光遠在黨運作，黨團比較少，自己每天都處理黨團的事，馮比較不是黨團的成員。

立法院國民黨團總召廖國棟被詢及此事意見，表示時代力量代表一定程度的選民，這個部分如何引領他們進入公民對話，是時代力量自己要去做的事情，自己沒有評論。