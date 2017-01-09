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郝龍斌：國民黨要破除「瞻望上意」宮廷文化

國民黨副主席郝龍斌（左）正式宣布參選黨主席，挑戰現任黨主席洪秀柱（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-09  10:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌宣布參選黨主席，今天透過臉書闡述理念，聲稱百年政黨需要新思維，要破除「一人領導、眾星拱月」的宮廷文化。

郝龍斌今天表示，前國民黨主席馬英九2014因九合一選舉大敗下台時，曾有評論指國民黨的問題就是長期以來過度瞻望上意，整部黨機器逐漸失靈，社會觸角鈍化，無法靈敏回應民意的變化，「這樣的論點我是同意的」。

郝龍斌認為，「若全黨永遠都在『等待上意』，那又如何真實廣泛的代言民意…我不斷強調未來的黨主席必須要有新思維，將一人領導改為集體領導，將瞻望上意改為分工授權…這樣才能讓黨意與民意的落差逐漸縮小。」

郝龍斌最後還用hashtag說，「不集權不威權才能真團結」、「一人說了算的時代已經過了」、「坐轎變抬轎」、「破除宮廷文化」。

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標題：郝龍斌：國民黨要破除「瞻望上意」宮廷文化


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