黃國昌助理臉書酸人 網友：肯定是罵馮光遠

陳志明為現任時代力量新北黨部執行長，同時也是台灣國際同志權益促進會發言人，致力於性別議題。（資料照，記者劉信德攝

2017-01-09 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量成員馮光遠昨（8日）晚透過網路直播宣布退黨，他直稱當初所認知的「時代力量黨」已經變質成「國運昌隆黨」，引發各界譁然，黃國昌助理陳志明隨後在臉書上說：「一位長輩用傲嬌的方式公開傷害團隊裡最保護他的人」。

黃國昌助理、時力新北黨部執行長陳志明在馮光遠退黨直播結束後，在臉書打上：「一位節奏感不太一樣的長輩，用一種傲嬌的方式，公開傷害團隊裡最保護他的人」，許多網友都認為是指馮光遠退黨一事，紛紛在底下留言：「肯定是馮光遠」、「 我看到一堆人努力，就是沒看到他做什麼」、「只會刷存在感的過氣老人」、「一個機會主義者的離開」。

但也有網友認為陳志明言論不妥，甚至還認為根本是時力黨借此批馮：「何必跳進來打抱不平沾一身」、「老闆不敢罵派助理來，不弄髒自己的手」、「這不是代老闆的回話嗎」、「黨內互打正夯」。

陳志明為現任時代力量新北黨部執行長，同時也是台灣國際同志權益促進會發言人，致力於性別議題，時代力量婚姻平權相關文宣，都是由他來處理。