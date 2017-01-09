| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開盤1小時…大立光盤中瞬間價格穩定措施達22次 《金球獎╱最佳女配角》薇歐拉 5次提名終於得獎 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

黃國昌助理臉書酸人 網友：肯定是罵馮光遠

陳志明為現任時代力量新北黨部執行長，同時也是台灣國際同志權益促進會發言人，致力於性別議題。（資料照，記者劉信德攝

2017-01-09  09:55

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量成員馮光遠昨（8日）晚透過網路直播宣布退黨，他直稱當初所認知的「時代力量黨」已經變質成「國運昌隆黨」，引發各界譁然，黃國昌助理陳志明隨後在臉書上說：「一位長輩用傲嬌的方式公開傷害團隊裡最保護他的人」。

黃國昌助理、時力新北黨部執行長陳志明在馮光遠退黨直播結束後，在臉書打上：「一位節奏感不太一樣的長輩，用一種傲嬌的方式，公開傷害團隊裡最保護他的人」，許多網友都認為是指馮光遠退黨一事，紛紛在底下留言：「肯定是馮光遠」、「 我看到一堆人努力，就是沒看到他做什麼」、「只會刷存在感的過氣老人」、「一個機會主義者的離開」。

但也有網友認為陳志明言論不妥，甚至還認為根本是時力黨借此批馮：「何必跳進來打抱不平沾一身」、「老闆不敢罵派助理來，不弄髒自己的手」、「這不是代老闆的回話嗎」、「黨內互打正夯」。

陳志明為現任時代力量新北黨部執行長，同時也是台灣國際同志權益促進會發言人，致力於性別議題，時代力量婚姻平權相關文宣，都是由他來處理。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 時代力量 陳志明 馮光遠 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：黃國昌助理臉書酸人 網友：肯定是罵馮光遠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.