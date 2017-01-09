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國軍將領：遼寧號進台海如同「送禮」 動武可能小

正在南海演訓的遼寧號，可能通過台灣海峽北返挑釁。（路透社）

2017-01-09  10:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國第一艘航空母艦遼寧號，日前穿越宮古海峽，緊貼我東部海域前赴南海演訓，並有可能趁總統蔡英文目前出訪中美洲，通過台灣海峽北返挑釁。有國軍將領向媒體分析，遼寧號可能通過台灣海峽，但做出進一步軍事威脅動作的可能性小，因為航母進入狹長水道，其實等於「送禮」給防禦方。

根據《風傳媒》報導，國軍將領分析，遼寧號服役至今僅2年，前年也曾「空艦」穿越台海，未搭載任何戰鬥機赴南海測試，但之後一整年都沒出過渤海灣，主因就是戰力未成形，直到目前完成「殲-15」艦載機飛行員訓練，才敢跨出第一島鏈進行跨海區移地訓練，不過並不會、也沒必要以艦載「殲-15」攻擊台灣，因為若要空襲台灣，從東南沿海機場升空的「蘇愷-30」、「殲-10」、「殲-11」數量更多、威脅更大。

國軍將領指出，遼寧號此次繞台，主要目的還是恐嚇施壓，向美、日展示軍力，同時宣洩內部鷹派情緒，但我方還是針對可能發生的突發狀況，包括遼寧號走原路東繞台灣、「無害通過」台海中線以西、艦載機升空壓迫我ADIZ挑釁、甚至越過台海中線等，至少擬定了4套劇本，同時也暫停外島重砲射擊，以免擦槍走火，符合前總統李登輝、陳水扁、馬英九出訪的慣例。

我軍方將領強調，遼寧號就算真通過台海挑釁，途中也不致有軍事威脅動作，因為台軍在西岸陸基與海上有密集的雄三、雄二、魚叉反艦飛彈，對航母威脅更大，遼寧號進入台海這種狹長水道，可以說是如同來「送禮」，所以如果是戰時，遼寧號反而不可能進入台灣海峽。

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