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柯文哲連唱兩首歌 把家長會變成演唱會

2017-01-09  09:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日出席台北市高中學生家長會的聯誼餐會，在台上大方地歡唱五月天的〈憨人〉，結束後仍意猶未竟，繼續加碼張宇的〈用心良苦〉，台下家長們也相當捧場，不是跟著打節拍就是錄影拍照。

據《壹新聞》報導，柯文哲現場唱起他的招牌歌〈憨人〉，「我不是頭腦空空，我不是一隻米蟲」，到了間奏仍然用握著麥克風的手打著拍子，唱到入迷處連眼睛都閉上。

柯P唱歌時，有幾位學生們也上台一起伴舞，柯文哲唱完〈憨人〉似乎還不過癮，又唱起〈用心良苦〉的「你說你～想要逃～偏偏注定要落腳」，不禁自己唱得陶醉，餐會上的民眾也紛紛拿起手機錄影或拍照。

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  • 台北市長柯文哲昨日出席台北市高中學生家長會聯合會第15屆理監事授證典禮暨聯誼餐會，向與會人士揮手致意並在現場高歌。（資料照，記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲昨日出席台北市高中學生家長會聯合會第15屆理監事授證典禮暨聯誼餐會，向與會人士揮手致意並在現場高歌。（資料照，記者廖振輝攝）

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