德州州長開3小時車 只為與蔡總統見面
2017-01-09 09:14
德州州長艾伯特更是開了3小時的車，來見總統蔡英文。（美聯社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文過境美國休士頓，以電話及接見等方式密集與美方人士晤談，包括接受美國共和黨大老、聯邦參議員麥肯（John McCain）的電話致意，並接見德州參議員克魯茲（Ted Cruz）及德州州長艾伯特（Greg Abbott）等人。其中艾伯特更是開了3小時的車，風塵僕僕來與蔡英文見面。
根據《中央社》報導，由國安會副秘書長曾厚仁轉述，艾伯特從達拉斯開3小時的車過來，而且他才剛從澳洲搭了14小時的飛機到美國西岸，隔了1天就來休士頓見總統，可見他對總統訪問的重視。
報導提到，曾厚仁轉述，蔡總統與美國聯邦參議員麥肯通電話，總統感謝麥肯長期以來對台灣的支持與友誼，特別感謝去年6月他帶了6人參議員團，搭乘專機到台灣訪問。麥肯說，他對川普政府未來非常有信心，而他身為美國軍委會主席，一向關心亞太情勢的和平穩定，對於南海的情勢也特別注意。
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