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蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」

總統蔡英文（左）出訪中美洲友邦，7日（當地時間）過境美國休士頓，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）（右）、駐美代表高碩泰（中）上機迎接蔡總統。（中央社）

2017-01-09  07:29

〔特派記者蘇永耀／休士頓報導〕蔡英文總統「英捷專案」過境美國休士頓期間，與美國共和黨陣營互動頻密。隨團的國安會副秘書長曾厚仁在總統專機上證實，總統7日中午與「美方朋友」見面餐敘，但基於雙方默契及尊重美方朋友，他不做進一步說明。但消息人士透露，蔡總統在下榻的OMNI飯店，與美國傳統基金會創辦人佛訥、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人進行午餐會，餐會中針對近期台海情勢及台美關係有深入討論。

蔡與佛訥、羅曼、薛瑞福等在飯店餐會

對於總統此行是否與川普團隊人士見面？曾厚仁僅說，沒跟川普團隊見面。但媒體追問是否與「川普交接團隊」、「川普外交團隊」見面時，曾先是頓了一下後，僅說這是與「美方朋友」見面餐敘。

消息人士指出，總統餐敘的佛訥，是川普交接團隊的成員，也是促成「川蔡通話」的關鍵人物，去年十月佛訥訪台時，蔡總統接見時並以「長期的摯友」稱之。主張積極軍售台灣的薛瑞福在川普下一波人事安排中，則被外界認為是國防部亞太助理部長的熱門人選。

總統一行在休士頓過境停留一晚，也密集與美國共和黨人士晤談。包括在八日上午與美國共和黨大老、聯邦參議員麥肯（John McCain）的電話聯繫，另外也接見曾參與共和黨內總統初選的德州參議員克魯茲（Ted Cruz），以及接見德州州長艾伯特（Greg Abbott）等人。

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  • 蔡英文總統「英捷專案」過境美國休士頓，與美國傳統基金會創辦人佛訥等人進行午餐會，圖為去年佛訥訪台資料照。（總統府提供）

    蔡英文總統「英捷專案」過境美國休士頓，與美國傳統基金會創辦人佛訥等人進行午餐會，圖為去年佛訥訪台資料照。（總統府提供）

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標題：蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」


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