蔡總統抵達宏都拉斯，副總統親接機。（記者蘇永耀攝）

2017-01-09 07:22

〔特派記者蘇永耀／宏都拉斯報導〕蔡英文總統「英捷專案」於當地時間八日下午抵達中美洲邦交國首站宏都拉斯進行訪問，宏國由副總統阿瓦雷茲率官員接機，並為蔡總統等訪問團成員鋪設紅地毯迎接，在分別演奏宏國及中華民國國歌後，蔡總統也發表抵達宏國的談話。

總統抵達時天空下起大雨，總統致詞時也順勢表示，這代表遇水則發，兩國關係將更為緊密。

蔡總統此次密集訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、以及薩爾瓦多等4邦交國。其中宏國停留不到24小時，蔡總統是在8日下午由美國休士頓起飛，經墨西哥及貝里斯2國領空，抵達宏都拉斯進行正式訪問。