馮光遠退黨痛批時力 邱顯智：眼淚差點噴出

2017-01-08 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量成員馮光遠今晚透過網路直播宣布退黨，他更說當初所認知的「時代力量黨」已經變質成「國運昌隆黨」，此言論引發外界震驚。時代力量成員邱顯智今晚近11點在臉書發文，表示「剛剛看到馮哥這篇，眼淚差點要噴出」，他強調，黃國昌和馮光遠都是他很敬重的朋友，「這樣的結果，今晚錯愕之中實在笑不出來」。

邱顯智表示，他相信馮光遠在去年的選戰中身受委屈、非常辛苦，即使如此，馮光遠還是在選後為許多不公不義的事兩肋插刀、再三奔走，像是蕭曉玲等事件，這令人敬佩也很尊敬。

邱顯智接著說，黃國昌在他的力邀下加入時代力量，「在國昌的帶領之下，在去年的許多關鍵的時刻，例如司法院正、副院長的人選、勞工運動、國會透明化的改革、直接民主、同性婚姻等事，國昌是見過少數，不管怎麼罵、怎麼酸，壓力再大他都會繼續堅持，認真做對的事情的人。」

邱顯智認為，時代力量做為小黨，總是在大黨間處於艱難狀態，許多地方黨部都只有一個人，有許多地方更是沒辦法設立地方黨部。

邱顯智說，馮光遠和黃國昌都是他很敬重的朋友，「這樣的結果，今晚錯愕之中實在笑不出來」，而他相信的是，大家都在為自己的理想奮鬥著。