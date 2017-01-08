小英過境未會見川普團隊 蔡丁貴這麼說

2017-01-08 23:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕自由台灣黨「關心台灣前途開講」系列講座首站今天下午從屏東出發，該黨主席蔡丁貴及成大教授許忠信在東港東隆宮牌樓下接力開講，蔡丁貴針對蔡政府執政已過1個年頭開炮，並指川普幕僚團隊未與過境的蔡英文會面，推測很大原因就是「人家拿椅子請坐」但蔡卻因太顧忌中國未有所反應結果。

今天適逢蔡英文過境美國，蔡丁貴表示，川普在「川蔡熱線」中已直接正名「台灣」，但蔡政府卻是話不敢講、動作不敢作，認為蔡政府對台灣及美國的政治版塊變動的情勢判斷能力不足，無法適時反應，「基層很焦慮！」。

「蔡政府要將台灣帶往何處？」，蔡丁貴質疑，遲遲不見動作令人憂慮，路線又好似不符民眾期待，這也是蔡民調直直落主因之1，甚至不管外交還是內政皆是「怨嘆」，完全執政的蔡政府仍放不下「中華民國」欲討好親中選民，把自已瞧得太小，他建議若要停止跌勢，就比照日台交流協會，與美國協商，將台灣在美的辦事處正名為「駐美國『台灣』經濟文化代表處」開始。

巡迴也被視為本土獨派為選戰暖身，自由黨屏辦主任丁勇智表示，自由台灣黨的獨派勢力，在2018的屏東選戰不會缺席。