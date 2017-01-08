翻轉「鬼城」 鄭文燦對青埔公共建設加大力度
2017-01-08 23:18
桃園市長鄭文燦強調對青埔的公共建設加大力度。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園青埔地區房子蓋太多，房價直直落，去年下半年有個案跌到一字頭，房市戲稱青埔為「鬼城」。對此，桃園市長鄭文燦不以為然，市府加大力度對青埔的公共建設，青埔地區除了華泰名品城，還有日本西武集團下的橫濱八景島公司與國泰人壽合作投資的「桃園水族館」，預定今年動工，3年後完工，附近也將興建影城及多家觀光飯店。
鄭文燦說，市府將在青埔地區設立市立美術館、橫山書法公園、橫山書法美術館、會展中心，「亞洲‧矽谷計畫」和「桃園航空城」計畫也在此，青埔是桃園下一個階段的發展重心，代表著桃園的進步指標，未來將成立亞洲創新研發人才交流中心。
尤其機場捷運即將通車，青埔將成為兼具機場、高鐵、高速公路和捷運四線串連的重要基地；高鐵站前廣場去年初舉辦台灣燈會，今年4月英國搖滾天團「酷玩樂團」（Coldplay）將在高鐵桃園站前廣場舉行亞洲巡迴演唱會。
鄭出席種樹活動 要讓青埔「耳目一新」
鄭文燦8日受邀出席青埔公七公園參加國際扶輪社3500地區桃園、中壢分區合辦的植樹活動，他表示，種一顆樹看似沒什麼，但減少二氧化碳排放量、對抗氣候變遷，讓地球更健康，正是全世界的責任。
與會中壢區長林香美也說，公所所提供腹地廣大的青埔公七公園作為植樹地點，可是高鐵站前「寶地」，剛種下的300多棵綠樹，以春夏秋冬大型落葉喬木為主，營造不同季節時序開花為主軸，只要好好照顧，將會有令人耳目一新的綠美化成果。
包括扶輪社3500地區總監鄭桓圭、地區扶輪基金主委涂百洲及地區植樹主委曾盛宇，以及主辦社桃園中山扶輪社社長朱啟泰、桃園福興扶輪社社長林坤芳等人均參與植樹。
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