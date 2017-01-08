中市議員拱選黨主席 胡志強：不會參選

2017-01-08 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨魁之爭白熱化，現任國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義以及前台北市長郝龍斌等人，都是被點名有意參選的人選。媒體報導，國民黨台中市議員李中、黃馨慧表態支持前台中市長胡志強參選，面對議員的勸進，胡志強表示很感謝，但他「不會參選」。

根據《聯合報》報導，黃馨慧表示，胡志強擔任過外交部長、台中市長，現任又是國民黨副主席，學經歷都很好，但勸進了好幾次胡志強都沒鬆口；李中表示，基層會不斷勸進胡志強，如果胡不肯，他們將轉而支持把縣市黨部主委納入直選的黨主席候選人。

胡志強對議員們的支持表達感謝之意，不過「理念比個人重要」，會請未來的黨主席重視他提供的理念，強調不會參選。