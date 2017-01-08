選國民黨主席？ 立委江啟臣這麼說…
2017-01-08 18:17
〔記者歐素美／台中報導〕國民黨黨主席選舉吵得沸沸揚揚，外傳黨內新生代立委見江啟臣喊「主席」，拱江啟臣出來參選，江啟臣今天回應表示，目前沒有這個規劃，但「對黨有益的，會分擔責任」。
國民黨黨主席之爭逐漸白熱化，除現任黨主席洪秀柱外，郝龍斌、吳敦義也都被點名有意參選，傳國民黨新生代則中意立委江啟臣，希望年輕一輩的江啟臣能出馬參選。
江啟臣今天對此回應表示，目前確實沒有這個規劃，但「對黨有益的，會分擔責任」，對參選與否並未說死，似乎保留了一點彈性空間。
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