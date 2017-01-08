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秦金生猝逝 徐國勇嘆「人生無常」

2017-01-08  17:26

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨秘書長秦金生今天（8日）驚傳過世消息，上午外出時疑心肌梗塞不幸辭世，享壽70歲。對此行政院發言人徐國勇表示，「人生無常，宋主席痛失左右手！」聽到他過世非常難過。

秦金生今天上午出外運動時，突然感覺身體不適，緊急送往林口長庚醫院急救，但仍宣告不治，院方證實死因為心肌梗塞，享壽70歲。

徐國勇下午在臉書表示，「人生無常，宋主席痛失左右手！親民黨痛失祕書長！至表哀悼！R.I.P.」他接受《聯合報》採訪時說，聽到這個訊息時很震驚，因為70歲的人照理說不該這麼早走。

他也表示，自己雖與秦金生不同政黨，兩人政治上雖對立，但兩人經常碰面，秦是可以理性溝通的人。他認為秦金生相當能幹、待人和氣，聽到消息非常難過。

親民黨議員林國成說，上週才與秦金生碰面，沒有看出異樣，他稱讚秦金生為「好好先生」。同黨議員黃珊珊也表示震驚。

財信傳媒董事長謝金河也在臉書發文致哀，他表示上週才在高鐵上遇到秦金生，當時秦精神抖擻，氣色很好，「沒有想到就這麼走了！」謝金河也回憶過去救國團活動，認為秦是他大學時代影響深刻的導師之一。

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  • 親民黨秘書長秦金生8日傳出心肌梗塞過世。（記者朱沛雄攝）

    親民黨秘書長秦金生8日傳出心肌梗塞過世。（記者朱沛雄攝）

  • 徐國勇在臉書為秦金生過世致哀。（圖擷自臉書）

    徐國勇在臉書為秦金生過世致哀。（圖擷自臉書）

  • 謝金河上週才遇到秦金生，他認為秦的氣色很好，沒想到就這麼走了。（圖擷自臉書）

    謝金河上週才遇到秦金生，他認為秦的氣色很好，沒想到就這麼走了。（圖擷自臉書）

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相關關鍵字： 心肌梗塞 秦金生 親民黨 親民黨秘書長秦金川
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標題：秦金生猝逝 徐國勇嘆「人生無常」


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