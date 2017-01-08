秦金生猝逝 宋楚瑜慰問家屬神情哀慟
2017-01-08 17:26
親民黨秘書長秦金生今日去世，親民黨黨主席宋楚瑜接獲消息，前往林口長庚醫院往生室慰問家屬。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕親民黨秘書長秦金生今上午外出運動時，因心肌梗塞緊急送往林口長庚醫院急救，仍回天乏術，享壽70歲。親民黨黨主席宋楚瑜接獲消息後，也趕往林口長庚醫院往生室慰問家屬。
宋楚瑜於下午4時左右，前往林口長庚醫院慰問家屬，探視結束步出往生室時，宋楚瑜神情哀慟、眼眶泛紅，並未接受媒體採訪，隨即搭車離開。
親民黨人士稍早也表示，由於事出突然，目前家屬仍在處理後事中，親民黨一定會給予必要協助。據悉，秦金生一生為國，朝野關係良好，對於秦金生辭世的消息，親民黨與許多政界人士也感到遺憾。
秦金生出生於1947年，在1993年加入宋楚瑜台灣省政府，歷任台灣省政府副秘書長、台灣省政府委員、台灣省政府發言人等，宋楚瑜自2000年成立親民黨起，秦金生即擔任副秘書長；2005年起，親民黨秘書長蔡鐘雄離職，秦隨即成為秘書長，2015年曾出席中國九三閱兵引發朝野討論。
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