一例一休爭議 綠委：主張兩例假政黨勿說風涼話

2017-01-08 15:49

〔記者王俊忠／台南報導〕對於一例一休政策產生的爭議，南市立委林俊憲在臉書發文認為，此爭議包括物價上漲的問題，政府應該盡責監督、糾察管理是否有聯合哄抬物價情形？但當台灣社會正在政策過渡的衝擊期時，請當初強烈主張「兩例假」、意圖討好勞工的政黨，不要站在旁邊說風涼話。

林俊憲指出，我們必須肯定民進黨政府當初能夠擋住強大壓力，通過相對較為溫和的一例一休方案。若如今通過的是時代力量黨及國民黨主張的兩例假之外加上不砍7天國定假日，那恐怕不只是「物價調漲」，而是「物價飛漲」了！不是「無班可加」而是「無班可上」了。

他要請大家想想，既要工時減少、又要薪水增加，又想要物價不上漲，這可能嗎？這種話只有騙人的政客或政黨才說得出來。