郝稱黨主席不應選2020 洪秀柱：心中自有主張

國民黨主席洪秀柱與副主席郝龍斌出席青溪總會會員代表大會，兩人互動吸引媒體目光。（記者陳志曲攝）

2017-01-08 15:41

〔記者林良昇／台北報導〕有意參選黨主席的國民黨副主席郝龍斌今表示，新當選的黨主席應把自己定位成抬轎人而不是坐轎人，不能把黨主席工作做為下一個工作的跳板，尋求連任的國民黨主席洪秀柱則諷：「誰這時候告訴大家說要選2020的？」她向來只管自己的事，心中自有主張。

郝龍斌與洪秀柱今不約而同出席中華民國清溪總會會員代表大會，這也是兩人表態參選後的首次同台，郝龍斌受訪時表示，黨主席應先把自己定位在以後的選舉中，做抬轎人而不是坐轎人，無私奉獻的心態，對黨的長遠發展才有希望。

郝龍斌強調，那是對他自己的承諾，黨主席不該把黨主席的工作做為下一個工作的跳板，今年黨主席的選舉，不該是2020總統大選的前哨戰

媒體則詢問郝，昨日是否有通電給國民黨立委江啟臣，請他出來參選黨主席？郝龍斌未正面回應，但也沒否認，僅說他支持各世代的人都出來選黨主席，才能凸顯黨的多元，也有世代的意義，任何有意願，對黨有抱負理想的人都應該參選。

對於外界分析郝龍斌可能和前副總統吳敦義整合，郝龍斌則強調，要整合是老派想法，現在說挺誰、反誰都「Low」了，要選黨主席的人要想清楚怎麼讓黨更好，只有理念和方向的整合才重要；郝還意有所指地說，他當初還沒說要參選時，大家都問他要不要參選，他參選後大家都問我是不是要參選到底，但「我會不會參選到底？看我態度應該很清楚了。」

對於郝龍斌拋出新黨主席不選2020的風向球，洪秀柱昨也在稍後受訪時反問：「誰這時候告訴大家說要選2020的? 」，並稱所有參選人都可以表態，但她不是跟進，「我向來心中自有主張」，「就像我當黨主席不領任何薪水，也不是在選黨主席的時候說的。」

洪秀柱指出，她連任成功的話，就是幫國民黨找出在各個位置上能夠勝選的人選，尋覓人才的重點工作是很清楚的，而她向來只管自己的事，不強迫別人，「我為黨尋覓最強的人才，但不為別人設定他們的未來」。