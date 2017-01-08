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遭群眾推擠拉扯 年改會女委員抱警痛哭

女委員成人球遭群眾推擠拉扯，警方抱接護身女委員，女委員驚嚇不已，抱著員警痛哭，情緒難以平復。（記者黃良傑攝）

2017-01-08  15:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名年改會女委員欲進入國際會議中心開會，竟遭抗議群眾圍住，因四周都是鐵欄杆，又有群眾推擠無法進入，雙方僵持15分鐘，保大特警跳出保護，發生嚴重衝突，女委員攀跨欄杆，驚慌的她抱住員警掩面而泣。

警方發現有群眾蓄意滋擾，不讓會議順利進行，甚至刻意在入出口阻擋年改會委員進入，下午3點，一名女委員回車上取物後，欲返回會場，遭4、5名群眾圍住，一邊勸說要捍衛軍公教人員權益，不要假改革真犧牲公務人員，要她不要再進會場。

女委員表示自己的東西還在會場，群眾見她執意重回現場，不斷推擠、阻擋，保大特警跳出護身，雙方發生衝突，女委員踉蹌地爬過欄杆，警方接住抱入，女委員形同人球遭抗議群眾拉扯，平安越過欄杆後，抱住員警痛哭，警方也蒐證完成。

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  • 女委員成人球遭群眾推擠拉扯，警方抱接護身女委員，女委員驚嚇不已，抱著員警痛哭，情緒難以平復。（記者黃良傑攝）

    女委員成人球遭群眾推擠拉扯，警方抱接護身女委員，女委員驚嚇不已，抱著員警痛哭，情緒難以平復。（記者黃良傑攝）

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