蘇巧慧拜早年 新年小禮物免費送

2017-01-08 15:23

〔記者張安蕎／新北報導〕春節將至，立委蘇巧慧今天展開拜年行程，回到選區與民眾熱情問候，並發送新年小物，一只粉色抹布及一張印有「福慧巧年」的賀卡，讓民眾能夠除舊布新，過個「好巧年」。

蘇巧慧上午至樹林大同山、博愛市場掃街拜年，親自遞上新年小物與賀卡，選區民眾紛紛踴躍索取並爭相握手，沿途氣氛熱烈，上千條抹布在短時間內就索取一空。

蘇巧慧說，過年期間家家戶戶都需要大掃除，此次挑選實用的抹布送給民眾，也透過親自掃市場拜年，感謝民眾一年來的支持，未來也會持續衝衝衝。

近期平日晚間與假日早上蘇巧慧將走訪選區新莊、樹林、鶯歌各地市場、夜市等，與民眾親自拜年。