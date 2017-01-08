| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

蘇巧慧拜早年 新年小禮物免費送

2017-01-08  15:23

〔記者張安蕎／新北報導〕春節將至，立委蘇巧慧今天展開拜年行程，回到選區與民眾熱情問候，並發送新年小物，一只粉色抹布及一張印有「福慧巧年」的賀卡，讓民眾能夠除舊布新，過個「好巧年」。

蘇巧慧上午至樹林大同山、博愛市場掃街拜年，親自遞上新年小物與賀卡，選區民眾紛紛踴躍索取並爭相握手，沿途氣氛熱烈，上千條抹布在短時間內就索取一空。

蘇巧慧說，過年期間家家戶戶都需要大掃除，此次挑選實用的抹布送給民眾，也透過親自掃市場拜年，感謝民眾一年來的支持，未來也會持續衝衝衝。

近期平日晚間與假日早上蘇巧慧將走訪選區新莊、樹林、鶯歌各地市場、夜市等，與民眾親自拜年。

廣告
  • 立委蘇巧慧（中）回到選區與民眾熱情問候，賣力發送新年小物，受到熱情歡迎。（記者張安蕎攝）

    立委蘇巧慧（中）回到選區與民眾熱情問候，賣力發送新年小物，受到熱情歡迎。（記者張安蕎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 早年 蘇巧慧 賀卡
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：蘇巧慧拜早年 新年小禮物免費送


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.