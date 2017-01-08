他力挺武力反制遼寧艦 「讓中國從此閉嘴」

中國遼寧號目前正在南海演訓，在結束演訓後，可能經台灣海峽沿著海峽中線北返。（法新社）

2017-01-08 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國第一艘航空母艦遼寧艦，日前穿越宮古海峽，緊貼我東部海域前赴南海演訓，並有可能趁總統蔡英文目前出訪中美洲，通過台灣海峽北返挑釁，國防部將領向媒體透露，國軍已經備妥利用雄二、雄三飛彈殲敵的策略。對此，「台灣國護照貼紙」設計人陳致豪在臉書倡議，「支持用武力反制」。

陳致豪今天表示，「沒有人想要戰爭，但是台灣人不是被嚇大的。若是中國執意挑釁，我支持用武力反制，順便戳破中國人的牛皮，讓他們從此閉嘴。別再用自己打不起的戰爭，嘴砲的戰力，和那些孬種的滯台中國人聯手恐嚇台灣。」

陳致豪一番慷慨激昂的陳詞，讓網友們看了紛紛留言表示，「美軍的模擬是600秒就可以幹掉遼寧艦，台軍要不要用實戰挑戰一下看幾秒可以幹掉遼寧艦？」「燒王船喔～」「幹！我笑了～超有畫面XDDD」。