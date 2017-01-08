他力挺武力反制遼寧艦 「讓中國從此閉嘴」
2017-01-08 15:11
中國遼寧號目前正在南海演訓，在結束演訓後，可能經台灣海峽沿著海峽中線北返。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國第一艘航空母艦遼寧艦，日前穿越宮古海峽，緊貼我東部海域前赴南海演訓，並有可能趁總統蔡英文目前出訪中美洲，通過台灣海峽北返挑釁，國防部將領向媒體透露，國軍已經備妥利用雄二、雄三飛彈殲敵的策略。對此，「台灣國護照貼紙」設計人陳致豪在臉書倡議，「支持用武力反制」。
陳致豪今天表示，「沒有人想要戰爭，但是台灣人不是被嚇大的。若是中國執意挑釁，我支持用武力反制，順便戳破中國人的牛皮，讓他們從此閉嘴。別再用自己打不起的戰爭，嘴砲的戰力，和那些孬種的滯台中國人聯手恐嚇台灣。」
陳致豪一番慷慨激昂的陳詞，讓網友們看了紛紛留言表示，「美軍的模擬是600秒就可以幹掉遼寧艦，台軍要不要用實戰挑戰一下看幾秒可以幹掉遼寧艦？」「燒王船喔～」「幹！我笑了～超有畫面XDDD」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
- 推廣T-Bike 資訊月有試乘
- 葡萄牙民主之父逝世 前總統索亞瑞斯享壽92歲
- 出國旅遊 竟招惹「頭蝨」上身
- 火車鳴笛太嚇人！臥軌男 滾邊坡活命
- 馬公燒炭案 7日晚間再添2不幸
- 泣坐14樓外牆 女子揚言輕生獲救
- 傳3千人包圍南區年改會場 警方柔性喊話
- 尾牙宴不吃不可 勞動部：算加班
- 英捷專案》蔡英文抵休士頓 將與川普團隊餐敘
- NBA》戰績持續不佳 籃網考慮交易當家中鋒？
- 男友吃光薯條 英女氣得持刀砍殺
- 普仁獎頒獎 83人獲獎
- 〈失戀共和國〉勉強的愛 趁早放手
- 自斷3指求生？ 中國船長施苦肉計無效
- 竹縣盛虹園區排藍水 環局限期業者清除
- 海倫清桃驚傳退出演藝圈 疑因結婚流產遭起底
- 台塑化明起柴油漲1角 汽油持平
- 燈會排擠？弱團年餐 募不到五成
- 「妳已經被點死穴了」 中國驚現武俠詐騙手段
- 現實版「神鬼交鋒」假扮機師騙空姐詐財2億
- 取代酒家 私包玩法多元吸客
- 槍放行李箱 機場不設防
- 看問題》過境外交可以更積極些
- 蛋頭
- 千億富少禍從口出 酸女星被包養敗訴
- 年金改革南區座談 支持與反對者會前爆衝突
- 隱形殺手磷酸鹽 擬年後放寬
- 健康充電站─高血壓衛教講座
- 藍又時自然就好 懶理整形酸語
- 自由廣場》台灣安全心腹之患
- 【藝文短訊】林水福談谷崎潤一郎
- 台南首座》永華運動中心動土 明年三月完工
- 自由廣場》灣生的故事行銷
- 丁文琪自爆升格人妻 幫林宥嘉催票
- 港口租中國99年 斯里蘭卡人抗爭
- 員林燈具行大火 救出2人
- NBA》最後4分鐘當機 灰狼遭爵士逆轉吞4連敗
- 一例一休加班人事費增加 竹市府尋財源
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：他力挺武力反制遼寧艦 「讓中國從此閉嘴」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分