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中國批台、港獨串連 徐永明嗆：我興奮得不得了

時代力量立委黃國昌（左）、徐永明（右）8日出席論壇，譴責年金改革暴力事件。（記者簡榮豐攝）

2017-01-08  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量今天（8日）邀請香港立法會議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎及香港眾志秘書長黃之鋒對談，被中國國台辦批評為「台、港獨」串連，時代力量總召徐永明對此回應，「我興奮得不得了！」

中國國台辦發言人安峰山日前批評，該論壇是一小撮「台獨」勢力，意圖和「港獨」勢力勾結分裂國家。昨天也傳出黃之鋒差點被揍。

徐永明今天呼籲，北京不要以陰謀論看台港交流，那是用來「寫小說」的。他強調中國此舉對台港沒有正面效果，台灣已從統獨爭論轉移到公平正義價值的討論、香港也歷經雨傘革命，港人對未來抱持高度期待。

黃之鋒也說，港台交流很正常，但這次來訪在台、港都遇到抗爭，抗議團體連飯店及航班資訊都知道，「這非常奇怪」。他認為，港台民主脈絡雖不同，但同樣面對中國干預，透過民主交流，可以找到突破方法。

羅冠聰則表示，港台在太陽花、雨傘運動後，政治已不再「菁英」專屬，真正的政治能量是年輕世代的民主自覺，突破了過去政治潔癖。

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  • 時代力量8日舉辦「時代眾志、自決力量：台港新生代議員論壇」，香港眾志秘書長黃之鋒出席對談。（記者簡榮豐攝）

    時代力量8日舉辦「時代眾志、自決力量：台港新生代議員論壇」，香港眾志秘書長黃之鋒出席對談。（記者簡榮豐攝）

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