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基進黨員支持年金改革 遭反年金群眾撒冥紙

30多名基進黨員手持看板到場表達支持年金改革，遭反年金改革的群眾包圍，最後在大批警方護送下撤離。（記者方志賢攝）

2017-01-08  14:50

〔記者方志賢／高雄報導〕年金改革南區座談今下午在高雄國際會議中心舉行，場外30多名基進黨員手持看板到場表達支持年金改革立場，與反對年金改革的群眾爆發口角，激動陳抗群眾朝基進黨員撒冥紙、丟擲寶特瓶，雙方爆發推擠，所幸大批警力保護下，衝突並未擴大，約近2點左右，基進黨員才在警方護送撤離。

30名基進黨員今下午手持「真軍公教苦民所苦、假軍公教吃夠夠」、「嘴巴說愛國、身體在礙國」等標語，並高喊「年金要改革、國家要進步」等口號，前往高雄國際會議中心表達支持年金改革立場。

基進黨員在年金改革會場外，與反對年金改革群眾爆發衝突，並遭大批反年金改革的群眾包圍，陳抗群眾情緒激憤，並朝基進黨員撒冥紙、丟擲寶特瓶，雙方劍拔弩張，緊張氣氛一觸即發，所幸警方在場維持秩序，衝突才未擴大。

下午約2時許，基進黨員在表達立場，並高喊口號後，在大批警力護送下撤離。

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  • 基進黨員手持看板到場表達支持年金改革立場，遭反年金群眾撒冥紙、丟擲寶特瓶，雙方爆發推擠衝突。（記者方志賢攝）

    基進黨員手持看板到場表達支持年金改革立場，遭反年金群眾撒冥紙、丟擲寶特瓶，雙方爆發推擠衝突。（記者方志賢攝）

  • 手持看板的基進黨員，遭反年金改革的群眾包圍，在大批警方護送下撤離。（記者方志賢攝）

    手持看板的基進黨員，遭反年金改革的群眾包圍，在大批警方護送下撤離。（記者方志賢攝）

  • 基進黨員手持看板到場表達支持年金改革。（記者張忠義攝）

    基進黨員手持看板到場表達支持年金改革。（記者張忠義攝）

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