移工多功能服務中心成立 林佳龍：新南向政策里程碑
2017-01-08 14:35
台中市長林佳龍（右4）、行政院政務委員鄧振中（左5）等人為移工服務中心揭牌。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕有鑑於國際移工及新住民人數日益增加，台中市政府率全國之先，整合中央、地方政府及大學資源，於東協廣場成立「國際移工生活照顧服務中心」、「東協廣場溝通互動平台」、「東協四國駐台辦事處巡迴服務中心」，3個服務中心今天同時揭牌啟用。市長林佳龍表示，這是新南向政策重要里程碑，將可促成與東協各國的交流。
林佳龍與行政院政務委員鄧振中、內政部移民署署長何榮村、勞動部勞動力發展署署長黃秋桂等人共同為3個服務中心揭牌，並到各中心了解服務內容。
林佳龍表示，「彩虹之美在於多色並存，台灣之美在於多元共榮」，市府整合政府及大學資源，成立3個服務中心，是新南向政策的重要里程碑，新南向政策應「以人為本」，其中有5種人扮演重要角色，包含新住民、移工、來台念書學生及學者、觀光客、台商，服務中心將可提供其洽公、觀光及商務等資訊，促成與東協各國的交流。
鄧振中也表示，台中市全國之先，整合政府資源，提供外國朋友及國人各項服務及交流管道，非常有遠見，是地方政府的模範，將有助於台灣與東協國家在各方面密切的合作。
勞工局長黃荷婷指出，國際移工生活照顧服務中心在每週一至週五下午1時至8時，由具備勞動法令專業知識的工會志工服務，假日並配置東協諮詢人力協助翻譯，協助勞資雙方加強溝通；東協四國駐台辦事處巡迴服務中心週日提供不定期巡迴服務，移工可以就近辦理護照及相關證件；東協廣場溝通互動平台則由暨南大學東南亞學系所進駐，做為東南亞國家的文化交流、展演等空間。
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