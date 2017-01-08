年金改革南區座談 場內同樣火爆

年金改革南區座談登場，全國公務人員協會理事長李來希馬上提出程序問題。（記者葛祐豪攝）

2017-01-08 14:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕年金改革南區座談，於今天下午2點在高雄國際會議中心登場，共邀請140人，但截至會議開始，只有約88人進場，全國公務人員協會理事長李來希馬上提出程序問題，場內跟場外一樣火爆。

年金改革南區座談，由銓敘部長周弘憲、次長林文燦、勞動部次長郭國文等人共同主持。周弘憲致詞時，全國公務人員協會理事長李來希提出程序問題，要求主席報告應有多少人出席？實際上有多少人到場？數度打斷周弘憲的致詞。

軍公教聯盟黨副主席王新昌也在台下附和，強調警方在場外層層攔檢，差點進不來。他強調應砍大官活小吏，保障中低階層實質所得足以安穩生活，真正該改革的是正副總統、政務官、立委和黨政肥貓。

這場會議預計進行到下午5點，除了警方外，也加派數十名保全人員，防範衝突發生。