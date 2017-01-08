| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

讚吳敦義極品、郝龍斌優秀 洪秀柱：我也不錯

洪秀柱今天突襲參與青溪總會活動，與昨天宣布參選主席的郝龍斌同台。（記者陳志曲攝）

2017-01-08  14:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌昨正式宣布參選黨主席，另一位副主席吳敦義也可能在明天宣布，讓現任黨主席洪秀柱面對強力挑戰，對此，她今天稱讚郝、吳兩人「極品」、「優秀」，但強調自己也不錯。

綜合媒體報導，今天突襲參加青溪總會代表大會的洪秀柱，在致詞時表示，大家其實不用為國民黨主席選舉煩惱，因為現在有意願出來選的，都是替黨做過事情的重量級人物。

洪秀柱表示，吳敦義資歷豐富，口才一流，是黨國栽培出來的「極品」；而郝龍斌是將門之後，又有首都市長經驗，「優秀不優秀啊？當然優秀！」但她最後仍不忘強調，「當然在下我也還不錯」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 洪秀柱 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：讚吳敦義極品、郝龍斌優秀 洪秀柱：我也不錯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.