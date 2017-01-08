讚吳敦義極品、郝龍斌優秀 洪秀柱：我也不錯

洪秀柱今天突襲參與青溪總會活動，與昨天宣布參選主席的郝龍斌同台。（記者陳志曲攝）

2017-01-08 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌昨正式宣布參選黨主席，另一位副主席吳敦義也可能在明天宣布，讓現任黨主席洪秀柱面對強力挑戰，對此，她今天稱讚郝、吳兩人「極品」、「優秀」，但強調自己也不錯。

綜合媒體報導，今天突襲參加青溪總會代表大會的洪秀柱，在致詞時表示，大家其實不用為國民黨主席選舉煩惱，因為現在有意願出來選的，都是替黨做過事情的重量級人物。

洪秀柱表示，吳敦義資歷豐富，口才一流，是黨國栽培出來的「極品」；而郝龍斌是將門之後，又有首都市長經驗，「優秀不優秀啊？當然優秀！」但她最後仍不忘強調，「當然在下我也還不錯」。