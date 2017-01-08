緣自八田與一 台南、金澤市議會簽友好交流協定

台南市議會與金澤市議會簽訂友好交流協定，期許雙方友誼長久、合作更上一層樓。（圖由南市議會提供）

2017-01-08 14:19

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會與金澤市議會經過近3年努力，今天上午在台北駐大阪經濟文化辦事處處長陳訓養等多位貴賓見證下，舉行簽約儀式，由台南市議長賴美惠與金澤市議會議長福田太郎在日本石川縣金澤市共同簽訂友好交流協定，期許雙方友誼長久、合作更上一層樓。

南市議會表示，台南市議會赴日交流訪問團由議長賴美惠領軍，成員包括議員侯澄財、李退之、林宜瑾、蔡蘇秋金、林志展、王錦德、蔡旺詮與陸美祈等，友好交流協定簽署儀式見證人除了陳訓養處長，還有金澤市日台友好議員聯盟會長安達前、金澤市議會議員橫越徹、田中展郎，以及南市議會議員侯澄財、李退之。

賴美惠致詞時表示，台南與金澤深厚的緣份來自八田與一技師，這幾年雙方交流頻繁，包括兩地小學結盟姐妹校、台南市每年為八田技師舉辦追思紀念活動等，而去年0206地震，台南收到來自石川與金澤的捐款與關懷，這份溫暖台南市民銘記在心，此行不僅帶來府城鄉親的感謝，同時也與金澤市議會簽署友好交流協定，一方面象徵兩市堅定的友誼，同時也期許日後發揮一加一大於二的力量，讓彼此更繁榮進步。

金澤市議會議長福田太郎表示，期盼許久終於如期簽訂，期許這份交流協定為雙方友誼長存奠立基石，進一步提升文化、經貿、觀光等交流。

台北駐大阪經濟文化辦事處處長陳訓養恭喜兩市在2017年開春就簽署交流協議，再次證明台日友好關係。市議會表示，金澤與台南淵源深厚，除了雙方市議會此次互簽友好交流協定，台南市與金澤多年來每年輪流舉辦「金澤週」、「台南週」，促進城市交流互訪。