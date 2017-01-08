蔡英文過境美國心情好 與記者逗趣對話

總統蔡英文展開訪問中美洲友邦的行程，過境美國休士頓。（中央社）

2017-01-08 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文展開拜訪中美洲友邦的「英捷專案」，途中過境美國休士頓並與僑胞用餐。一路上小英遇到媒體問起是否會和川普團隊見面，她沒有正面回答，而是臉上充滿笑容地關心起記者是否有做好防寒準備，講到一半還摀起嘴巴笑稱自己不該多說話。

綜合媒體報導，當採訪記者一看到小英後，就算被保安人員隔開也不忘連問「總統，妳會見川普團隊嗎？」蔡英文聽到後先是快步向座車走去，不過，仍然回頭問媒體「你們冷不冷啊？」

採訪團隊一聽連忙直說「好冷喔，我們要感冒了。」結果蔡英文打趣地要他們「不要站在這裡，趕快去找個地方躲起來。」隨後小英就摀起自己的嘴巴，和身旁的人士笑說：「我不應該跟他們講話。」接著就進入車內駛離現場。