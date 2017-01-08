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軍保費率調整 官兵每月增加78至347元不等

國防部今天指出，為確保軍人保險財務穩健，原費率8％調整至最適費率9.94％，並自今年1月生效。圖為陸軍「長青操演」畫面。（資料照、記者涂鉅旻攝）

2017-01-08  14:06

〔記者羅添斌／台北報導〕軍人保險現行費率已逾25年未曾調整，已出現費率不足現象，國防部今天指出，為確保軍人保險財務穩健，原費率8％調整至最適費率9.94％，並自今年1月生效。軍人保險費率調整後，各階官兵每月須增加繳付的保險費自78元迄347元不等。

國防部已向三軍部隊發出「軍人保險扣繳費率調整」公告。國防部表示，奉行政院核定，軍人保險費率自今年元旦起調整為9.94%。

國防部今天說，軍人保險費率依據「軍人保險條例」暨其「施行細則」所訂規範，定期實施財務精算；依105年精算評估顯示，新制法令增發「眷屬喪葬津貼」福利政策，又現行費率已逾25年未曾調整，已出現費率不足現象，為確保軍人保險財務穩健，原費率8％應調整至最適費率9.94％。

國防部指出，軍人保險費率調整後，各階官兵每月須增加繳付之保險費自78元迄347元不等。國防部說，軍人保險費率調整攸關國軍官兵權益，國防部將藉由持續定期精算、追蹤檢視，期使整體財務永續健全，確保全體官兵參加保險權益。

至於軍人保險費率調整是否與年金改革有關？國防部表示，本次辦理軍人保險費率調整作業，是因99年、104年兩次修法分別增列「育嬰留職停薪津貼」及「眷屬喪葬津貼」等相關福利政策後，財務精算結果顯示費率已出現不足現象，須依法調整，此與勞工保險、就業保險、國民年金保險也於今年元旦起將調整保費的作法相同，非屬年金制度改革範疇。

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標題：軍保費率調整 官兵每月增加78至347元不等


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