南區年改會門禁森嚴 委員一度進不去爆推擠

南區年改會高市警方戒護森嚴，年改會委員一度不得其門而入。（記者張忠義攝）

2017-01-08 13:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕今天下午1點半，一名退伍軍人欲護送出席年金改革會議南區分區座談委員林國正、李來希等人，因不得其門而入，雙方發生嚴重推擠，群眾藉鼓躁指黑箱會議，警方派人將與會代表接入後，群眾才停下推擠，不忘罵年改會開假的會議。

據了解，警方原本留一個東側門，讓參與會議的委員進入會場，但因有激進的群眾擋在側門，假意幫警方管制，疑欲有滋事行動，警方全部蒐證。

群眾一度憤怒，與警方發生嚴重推擠。（記者張忠義攝）