郝龍斌承諾不選2020 洪秀柱：誰這時候說要選？
2017-01-08 14:08
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌7日正式宣布參選黨主席，今天進一步在臉書上承諾不會角逐2020年的總統大選。對此，今天突襲郝龍斌青溪總會行程的國民黨主席洪秀柱表示，「誰這時候說要選2020？所有參選人都可以表態。」
根據《蘋果日報》報導，洪秀柱今天突襲出席青溪總會活動，被問到郝龍斌承諾不選2020的問題，她回答表示，「誰這時候說要選2020？所有參選人都可以表態。」另被問到是否跟進，洪秀柱表示，「我向來心中都有主張，若連任成功將盡所有力量找尋覓勝選人才。」
郝龍斌今天透過臉書表示，各界往往都把今年的黨魁選舉和2020的總統候選人做出連結，但他必須要澄清參選黨主席並不是為了之後的權力爭鬥，而是要無私地去團結黨內和領導國民黨，因此他要出面承諾絕不會把黨魁之位當成總統選舉的跳板。
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