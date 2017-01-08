天冷與美僑胞握手 蔡英文：手是冰的、心是暖的

總統蔡英文出席美國休士頓僑宴。（中央社）

2017-01-08 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日開啟「英捷專案」，將訪中美洲友邦，並過境美國休士頓，在當地時間晚間出席僑宴。休士頓當地零下2度，立委莊瑞雄轉述，總統在與僑胞逐一握手後，自己手變成冰的，但她說自己的心是溫暖的。

根據《中央社》報導，蔡英文在上午抵達休士頓後，晚間出席僑宴活動，席開近60桌。莊瑞雄說，總統拜託在美國的僑胞，就算不回台灣，也要在這邊與台灣做串連，在各方面互相合作，發揮做國民外交的熱忱。

美國在台協會主席莫健、共和黨籍聯邦眾議員費倫侯（Blake Farenthold）、民主黨籍聯邦眾議員葛林（Al Green）等人也出席僑宴。立委姚文智轉述莫健說，台灣與美國有共同價值和利益，未來在此基礎下，繼續推動兩國的友好。莫健表示，他對台灣的民主發展很感動。