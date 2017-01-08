| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

南區年金座談 陳菊：排除不法暴力干擾

2017-01-08  13:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕年金改革會議南區分區座談，今天下午2點將在高雄舉行。高雄市長陳菊表示，年金改革必須推動，應有社會各方充份討論，今天座談市府將排除不法暴力干擾，保障所有代表參與討論的權利。

陳菊強調，年金改革勢在必行，而如何落實公平正義，同時又在財政上能健全運作，需要社會各界透過深化民主機制充份討論，她期待各方均能秉持理性進行對話，有意見，坐下來談。

陳菊說，政府開啟平台，讓社會各界就爭議充份對話，如今在場外非法抗爭、阻止代表入場，甚至暴力相向，已非爭取民主，而是反民主的作為，高雄市政府將以公權力，強力保障與會各方代表人身的安全，及參與討論的權利，對非法暴力干擾均將排除。

廣告
  • 年金改革南區座談，花媽強調將排除不法暴力干擾。（記者葛祐豪攝）

    年金改革南區座談，花媽強調將排除不法暴力干擾。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 暴力 暴力干擾 陳菊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：南區年金座談 陳菊：排除不法暴力干擾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.