南區年金座談 陳菊：排除不法暴力干擾

2017-01-08 13:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕年金改革會議南區分區座談，今天下午2點將在高雄舉行。高雄市長陳菊表示，年金改革必須推動，應有社會各方充份討論，今天座談市府將排除不法暴力干擾，保障所有代表參與討論的權利。

陳菊強調，年金改革勢在必行，而如何落實公平正義，同時又在財政上能健全運作，需要社會各界透過深化民主機制充份討論，她期待各方均能秉持理性進行對話，有意見，坐下來談。

陳菊說，政府開啟平台，讓社會各界就爭議充份對話，如今在場外非法抗爭、阻止代表入場，甚至暴力相向，已非爭取民主，而是反民主的作為，高雄市政府將以公權力，強力保障與會各方代表人身的安全，及參與討論的權利，對非法暴力干擾均將排除。