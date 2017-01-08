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一例一休漲價 梁文傑慶幸政府有堅持 若二例會更慘

台北議員梁文傑。（資料照記者簡榮豐攝）

2017-01-08  12:53

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後，資方抱怨人事成本大增，準備醞釀漲價，民進黨議員梁文傑在臉書表示，還好民進黨當時有堅持一例一休，沒讓國民黨和時代力量的二例通過，不然現在一定更慘。

台北市議員梁文傑在臉書上表示：「這幾天跑尾牙，很多小老闆小店家抱怨一例一休讓人事成本大增」，他說要照顧勞工權益，人事成本增加是不可避免的，也慶幸當初民進黨有堅持一例一休，並砍掉7天下，若讓國民黨和時代力量的週休二例提案通過，現在社會一定會更慘。

梁文傑提到，新政策剛上路一定會有陣痛期，他舉例20幾年前勞基法剛通過時也是這樣，他強調不能因為有陣痛就不做，並稱中國在1995年就週休二日了，若要上班就是二倍工資，台灣現在都還沒跟上。

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  • 民進黨議員梁文傑在臉書表示，還好民進黨當時有堅持一例一休，沒讓國民黨和時代力量的二例通過，不然現在一定更慘。（圖擷自梁文傑臉書）

    民進黨議員梁文傑在臉書表示，還好民進黨當時有堅持一例一休，沒讓國民黨和時代力量的二例通過，不然現在一定更慘。（圖擷自梁文傑臉書）

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