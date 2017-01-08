一例一休漲價 梁文傑慶幸政府有堅持 若二例會更慘
2017-01-08 12:53
台北議員梁文傑。（資料照記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後，資方抱怨人事成本大增，準備醞釀漲價，民進黨議員梁文傑在臉書表示，還好民進黨當時有堅持一例一休，沒讓國民黨和時代力量的二例通過，不然現在一定更慘。
台北市議員梁文傑在臉書上表示：「這幾天跑尾牙，很多小老闆小店家抱怨一例一休讓人事成本大增」，他說要照顧勞工權益，人事成本增加是不可避免的，也慶幸當初民進黨有堅持一例一休，並砍掉7天下，若讓國民黨和時代力量的週休二例提案通過，現在社會一定會更慘。
梁文傑提到，新政策剛上路一定會有陣痛期，他舉例20幾年前勞基法剛通過時也是這樣，他強調不能因為有陣痛就不做，並稱中國在1995年就週休二日了，若要上班就是二倍工資，台灣現在都還沒跟上。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
- 15甲和美花海 美到春節
- 【愛讀書】 《什麼都沒有發生》
- 賴神當推銷員 2000尾台灣鯛15分鐘賣光光
- 今拚決賽門票 王子維尬雄中生
- 叛逃者張憲義：台灣曾計畫IDF載原子彈 反擊中國
- 高鐵窗外看不清楚 氣象主播：不便宜票價應注意品質
- 南區年金改革座談 鹽埕區今交管
- 尾牙宴不吃不可 勞動部：算加班
- 英捷專案》蔡英文抵休士頓 將與川普團隊餐敘
- 蔡總統抵飯店 僑胞低溫下熱情歡迎
- 加工自殺罪／自殺獨活最重判7年
- 42歲未結婚 施易男：就是為了陪媽媽...
- 興航停飛50天飛機出現鏽斑 委託長榮就地封存
- 烘手或烘手機？ 公廁說明引熱議
- 張克帆認清「ＸＸ」是毒品 決心拿回生活主導權
- 日職》不是被子枕頭 巨人菜鳥帶《孫子兵法》入宿？
- 中國半導體 威脅美國國安
- 驚！逛街被塑膠子彈射擊 肚子瘀青破皮
- 拒馬刀片拆除
- 新竹颳「原味風」 警嘆：無法可罰
- 劃入河川治理計畫線 台三線600戶傻眼
- 老翁駕車撞18機車 警：疑吃感冒藥…
- 周湯豪另一半要幫夫 秒打槍鬼鬼
- 「飛翔連線」飆分 達欣保龍頭
- 自斷3指求生？ 中國船長施苦肉計無效
- 自由廣場》無米樂 無田不樂
- 集木麻黃葉煉麻黃素？毒販無知 老師都笑了
- 槍放行李箱 機場不設防
- 維護春安 中市守望相助隊誓師
- 璞園主題日 球場變制服店
- 健康充電站─癌症治療講座
- 筆電擋子彈 他死裡逃生
- 共和黨大老麥肯 可能成為反川普大將
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Defector reveals mini-nuke project against China
- 廢物利用 雞骨頭竟變身「暴龍」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai embarks on official visit to Central America
- 測試會前徬徨 增菘瑋有貴人打氣
- 3歲娃名牌鞋被朋友劃花 虎媽索賠1萬2
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一例一休漲價 梁文傑慶幸政府有堅持 若二例會更慘
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分