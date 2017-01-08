參選國民黨主席 吳敦義表達強烈意志

吳敦義說，不敢勞動馬英九總統。（記者黃旭磊攝）

2017-01-08 12:00

［記者黃旭磊／高雄報導］吳敦義可能明天（週一）宣布參選黨主席，他今表示，「太太在協助聯繫，有一部份中常委會出席，有一些人在國外不可能回來，記者會重點是記者。」媒體詢問馬英九前總統會陪出席嗎？吳敦義答問，「我不敢勞動他，黨內前輩連戰先生、吳伯雄先生、馬英九總統、王金平院長、劉兆玄院長、毛治國院長都沒去勞動他們。」

吳敦義說，之前打給朱立倫主席都沒通，可能是手機有留電話，今天早上回電說剛好在美國，無法出席記者會，這就是例子。

吳敦義對參選表達強烈意志，他說，民主政黨，有志之士都可參選，「無私無我奉獻、勝不驕、敗不餒。」並特別提到就讀台大二年級時獲蔣經國前總統召見，民國61年蔣託人告知參選台北市議員，民國70年由林洋港主席告知參選縣市首長，「感念經國先生栽培，每年都去頭寮謁靈。」

吳敦義也重批不當黨產委員會逾越法律，他說，依照支票法規定不能扣押台銀本票，這是違規的，支票見票即付，難道要徵收土地支付黨工薪水，合法政黨編制員工有法定義務要照顧，退休員工優先要求權利。對於員工要全數資遣再回聘「感到相當震驚，還要進一步瞭解。」

至於國民黨副主席詹啟賢請辭，吳敦義表示，詹在HIN1流感期間重整國光生技，提供1500萬劑疫苗是個人才，閱歷豐富、工作能力強，他希望詹慎重考慮（不要請辭）。

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