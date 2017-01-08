參選國民黨主席 吳敦義表達強烈意志
2017-01-08 12:00
吳敦義說，不敢勞動馬英九總統。（記者黃旭磊攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］吳敦義可能明天（週一）宣布參選黨主席，他今表示，「太太在協助聯繫，有一部份中常委會出席，有一些人在國外不可能回來，記者會重點是記者。」媒體詢問馬英九前總統會陪出席嗎？吳敦義答問，「我不敢勞動他，黨內前輩連戰先生、吳伯雄先生、馬英九總統、王金平院長、劉兆玄院長、毛治國院長都沒去勞動他們。」
吳敦義說，之前打給朱立倫主席都沒通，可能是手機有留電話，今天早上回電說剛好在美國，無法出席記者會，這就是例子。
吳敦義對參選表達強烈意志，他說，民主政黨，有志之士都可參選，「無私無我奉獻、勝不驕、敗不餒。」並特別提到就讀台大二年級時獲蔣經國前總統召見，民國61年蔣託人告知參選台北市議員，民國70年由林洋港主席告知參選縣市首長，「感念經國先生栽培，每年都去頭寮謁靈。」
吳敦義也重批不當黨產委員會逾越法律，他說，依照支票法規定不能扣押台銀本票，這是違規的，支票見票即付，難道要徵收土地支付黨工薪水，合法政黨編制員工有法定義務要照顧，退休員工優先要求權利。對於員工要全數資遣再回聘「感到相當震驚，還要進一步瞭解。」
至於國民黨副主席詹啟賢請辭，吳敦義表示，詹在HIN1流感期間重整國光生技，提供1500萬劑疫苗是個人才，閱歷豐富、工作能力強，他希望詹慎重考慮（不要請辭）。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
- 「火燒心」 胃食道逆流也會慢性咳嗽
- 傷心咖啡館 貓在紙箱中
- MLB》名人堂票選即將公布 穆西納淡定看待
- 隱形殺手磷酸鹽 擬年後放寬
- 喬債招怨？北市四平街槍響 珠寶商雙膝中彈
- 現實版「神鬼交鋒」假扮機師騙空姐詐財2億
- 3歲娃名牌鞋被朋友劃花 虎媽索賠1萬2
- 尾牙宴不吃不可 勞動部：算加班
- 英捷專案》蔡英文抵休士頓 將與川普團隊餐敘
- 公牛力拼3連勝 今日轉播與賽事預告
- 卡達男網》喬帥技高一籌 強壓球王穆雷衛冕
- 《強勢回歸中職》生涯第7隊 林英傑猿分到
- 自由廣場》國共黑勢力
- 張克帆認清「ＸＸ」是毒品 決心拿回生活主導權
- 1/8重要財經新聞一覽
- 寒冬來了？吳德榮：週五起強烈冷氣團來襲
- 港口租中國99年 斯里蘭卡人抗爭
- 踩踏氣根 垃圾滿地 落羽松秘境喊封
- 國家影評人協會獎公布 《月光下的藍色男孩》最佳影片
- 居服員假日加班費 衛福部補助
- 南區年金改革座談 鹽埕區今交管
- 自由廣場》政府企業不必火車對撞
- NBA》五連敗籃網 林書豪明天難救火
- 老翁駕車撞18機車 警：疑吃感冒藥…
- 兒子家書太催淚 林英傑鬥志瞬間破表
- 愛迪達不要的作品 卻引來600萬人觀看
- 防治登革熱 新北社區防蚊師亮相教撇步
- 達卡拉力賽因天候不佳暫停比賽
- 天空清澈 地面灰濛濛
- 女兒前前世是林心如小三 感情好到霍建華吃醋
- 海倫清桃身世坎坷 曾一人身兼4份苦工
- 寒流來襲 歐洲各地至少23死
- 藏毒480公克遭查獲 2嫌辯稱都要自己吸…
- 彰銀董監改選 龍巖總座挺公股
- 日立慈善盃／李旻EQ即刻救援 與陳依妏稱頭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Defector reveals mini-nuke project against China
- 籌助學金 家扶兒叫賣6千斤高麗菜
- 機捷A7站產專區 禾聯碩進駐動土
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：參選國民黨主席 吳敦義表達強烈意志
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分