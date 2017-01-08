黨魁之爭白熱化 洪秀柱又踩郝龍斌行程
2017-01-08 11:52
國民黨主席洪秀柱突襲出席郝龍斌有公開要出席的清溪總會會員代表大會，雙方矛盾再度引發話題。（記者陳志曲攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨黨魁之爭白熱化，繼上月底國民黨主席洪秀柱突襲，出席國民黨副主席胡志強支持另位副主席郝龍斌的食安公投記者會，洪今早又在未宣布有公開行程的情況下，突襲出席郝龍斌有公開要出席的清溪總會會員代表大會，雙方矛盾再度引發話題。
中華民國清溪總會今早舉行會員代表大會，郝龍斌辦公室發布行程，聲明郝會出席，但國民黨文傳會發布的洪秀柱行程則稱，洪秀柱今日並無公開行程。
今早郝龍斌出席大會前受訪時，洪秀柱卻突然現身在一旁簽到，還想急著進入會場，不小心碰撞倒花盆，不過洪還是被媒體攔下與郝龍斌見面，雙方簡單握手寒暄，郝則對洪說「彼此加油」。
國民黨文傳會副主委胡文琦表示，關於洪秀柱的行程，文傳會會和黨主席辦公室再做溝通。國民黨文傳會公開表示洪秀柱沒行程，洪卻突然出席郝龍斌會出席的行程，已經不是頭一遭，去年12月21日，洪秀柱也在沒公開行程的情況下，突然出席胡志強召開支持郝龍斌反核食公投的記者會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...
- 蔡英文抵達美國 各國媒體高度關注
- 郝龍斌承諾 若當選黨魁就不選2020總統
- 年改中區座談／陳抗者阻代表進場 陳建仁譴責
- 詹啟賢辭副主席 藍委：替洪賣命的人都會求去
網友回應
熱門新聞
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
- 「火燒心」 胃食道逆流也會慢性咳嗽
- 傷心咖啡館 貓在紙箱中
- MLB》名人堂票選即將公布 穆西納淡定看待
- 隱形殺手磷酸鹽 擬年後放寬
- 喬債招怨？北市四平街槍響 珠寶商雙膝中彈
- 現實版「神鬼交鋒」假扮機師騙空姐詐財2億
- 3歲娃名牌鞋被朋友劃花 虎媽索賠1萬2
- 尾牙宴不吃不可 勞動部：算加班
- 英捷專案》蔡英文抵休士頓 將與川普團隊餐敘
- 公牛力拼3連勝 今日轉播與賽事預告
- 卡達男網》喬帥技高一籌 強壓球王穆雷衛冕
- 《強勢回歸中職》生涯第7隊 林英傑猿分到
- 自由廣場》國共黑勢力
- 張克帆認清「ＸＸ」是毒品 決心拿回生活主導權
- 1/8重要財經新聞一覽
- 寒冬來了？吳德榮：週五起強烈冷氣團來襲
- 港口租中國99年 斯里蘭卡人抗爭
- 踩踏氣根 垃圾滿地 落羽松秘境喊封
- 國家影評人協會獎公布 《月光下的藍色男孩》最佳影片
- 居服員假日加班費 衛福部補助
- 南區年金改革座談 鹽埕區今交管
- 自由廣場》政府企業不必火車對撞
- NBA》五連敗籃網 林書豪明天難救火
- 老翁駕車撞18機車 警：疑吃感冒藥…
- 兒子家書太催淚 林英傑鬥志瞬間破表
- 愛迪達不要的作品 卻引來600萬人觀看
- 防治登革熱 新北社區防蚊師亮相教撇步
- 達卡拉力賽因天候不佳暫停比賽
- 天空清澈 地面灰濛濛
- 女兒前前世是林心如小三 感情好到霍建華吃醋
- 海倫清桃身世坎坷 曾一人身兼4份苦工
- 寒流來襲 歐洲各地至少23死
- 藏毒480公克遭查獲 2嫌辯稱都要自己吸…
- 彰銀董監改選 龍巖總座挺公股
- 日立慈善盃／李旻EQ即刻救援 與陳依妏稱頭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Defector reveals mini-nuke project against China
- 籌助學金 家扶兒叫賣6千斤高麗菜
- 機捷A7站產專區 禾聯碩進駐動土
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：黨魁之爭白熱化 洪秀柱又踩郝龍斌行程
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分