黨魁之爭白熱化 洪秀柱又踩郝龍斌行程

國民黨主席洪秀柱突襲出席郝龍斌有公開要出席的清溪總會會員代表大會，雙方矛盾再度引發話題。（記者陳志曲攝）

2017-01-08 11:52

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨黨魁之爭白熱化，繼上月底國民黨主席洪秀柱突襲，出席國民黨副主席胡志強支持另位副主席郝龍斌的食安公投記者會，洪今早又在未宣布有公開行程的情況下，突襲出席郝龍斌有公開要出席的清溪總會會員代表大會，雙方矛盾再度引發話題。

中華民國清溪總會今早舉行會員代表大會，郝龍斌辦公室發布行程，聲明郝會出席，但國民黨文傳會發布的洪秀柱行程則稱，洪秀柱今日並無公開行程。

今早郝龍斌出席大會前受訪時，洪秀柱卻突然現身在一旁簽到，還想急著進入會場，不小心碰撞倒花盆，不過洪還是被媒體攔下與郝龍斌見面，雙方簡單握手寒暄，郝則對洪說「彼此加油」。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，關於洪秀柱的行程，文傳會會和黨主席辦公室再做溝通。國民黨文傳會公開表示洪秀柱沒行程，洪卻突然出席郝龍斌會出席的行程，已經不是頭一遭，去年12月21日，洪秀柱也在沒公開行程的情況下，突然出席胡志強召開支持郝龍斌反核食公投的記者會。