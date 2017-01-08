黨產會准解凍 國民黨發薪5600萬元
2017-01-08 10:51
〔記者楊淳卉／台北報導〕黨產會准解凍國民黨資產5600萬餘元，黨工薪水有著落！
國民黨去年底向行政院不當黨產處理委員會申請許可，解凍相關資產來發放黨工薪資等共計5600多萬元。黨產會發言人施錦芳今表示，黨產會經確認金額後，已於上週五（1月6日）親送公文給國民黨，准解凍一張面額5200萬元的台銀支票，不足金額則由國民黨永豐銀帳戶支付。
施錦芳說，黨產會於上週四（1月5日）收到國民黨寄送的員工薪資清冊資料，經確認金額後，准解凍其部分資產，並於1月6日送公文給國民黨、永豐銀與台銀，國民黨只要持該公文就可提領。國民黨申請許可範圍，則包括黨工去年11月半薪、12月全薪、勞健保及應提撥員工退休金等，共計5600多萬元。
國民黨永豐銀帳戶及9張面額共4.68億元支票於去年9月遭黨產會凍結，面臨黨工薪水斷炊問題。國民黨工會日前赴台北市勞工局、黨產會陳情，要求儘速解決黨工薪水問題。
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