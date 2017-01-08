南區年改會場外 首波口角衝突僵持中

南區年改會還沒開始，發生首波衝突口角。（記者黃良傑攝）

2017-01-08 10:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕南區首場年改會今天還沒開，場外就發生衝突，一名70多歲的男子與抗爭民眾口角，疑辱罵敎師產業工會幹部劉亞平，該男子被警方架離，以防更大衝突，抗議群眾要求警方交出名字提告，雙方目前僵持中。

劉亞平表示，年金沒有沒關係，但不允許有人辱罵死去的母親，指一名70多歲的老人罵三字經，要求交出這位罵人的「現行犯」，警方表示，該不明男子已被帶走、離開，外圍維持秩序的警察無法立即給予答應，但事後願協助劉先生。