年改會推薦代表被毆 黃國昌譴責太過分！

2017-01-08 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革中區座談會昨在中興大學圖書館舉辦，不料卻傳出暴力衝突，一名受邀與會的青年代表，遭推擠倒地，還被踩住胸口。時代力量主席黃國昌今表示，這名遭毆的青年代表，是時力所推薦，雖能理解軍公教人員的心情，但使用暴力太過份，並指出這名青年昨晚已去醫院驗傷。

《蘋果日報》報導，黃國昌除譴責使用暴力行徑太過分，也表示，過去台灣對年金改革雖有非改不可的共識，但馬政府魄力不足，無法完成年金改革，因此這個議題仍是小英政府的施政重點之一，而分區會議是希望透過各領域代表、公民參與，蒐集社會各階層意見，不斷打斷公聽會進行，恐喪失原本的美意。

時力黨團總召徐永明說，但年金改革問題，可能會比國家認同更嚴重，呼籲各界應考量台灣未來的路該怎麼走，並期盼今日舉行的南部座談，不要再有衝突出現。